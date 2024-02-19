وقت رمضان أطفالك محتاجه تتسلى في عشان مش يفطروا .. تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024 لمشاهدة أحلى المسلسلات للأطفال

يشعر العديد من الأهالي بالاهتمام بتنزيل تردد قناة توم وجيري، وهو ما يعكس رغبتهم في متابعة محتواها المميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد تمتاز هذه القناة بشكل خاص بجودة عروضها العالية وإشاراتها الجذابة التي تفتن انتباه الصغار وتحافظ على اهتمامهم دون ملل، مما جعلها محط انتباه عدد كبير من المشاهدين منذ إطلاقها، للحصول على التردد الخاص بها، يُرجى متابعة السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري

قررت إدارة القناة توم وجيري تعيين تردد جديد لتحسين جودة البث الصوتي والمرئي، يتوفر هذا التردد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتفاصيله تشمل.

أولا التردد هو 12149.

ثانياً الاستقطاب هو أفقي.

ثالثا معدل الترميز هو 27500.

رابعا معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

خامسا جودة القناة هي SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

اولا التردد هو 11315.

ثانيا الاستقطاب هو أفقي.

ثالثا معدل الترميز هو 27500.

رابعا معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خامسا جودة القناة هي SD.

خطوات تثبيت قناة توم وجيري

قدمنا لكم خطوات سهلة يمكنكم اتباعها لتحميل قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال الخاص بالرسيفر فقط اتبع الخطوات التالية.