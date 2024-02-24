لعشاق المسلسلات التركية..قناة الفجر التردد الجديد 2024 على النايل سات حلقة المؤسس عثمان 149 مترجمة عربي

قناة الفجر التردد الجديد 2024 هناك الملايين على مستوى العالم العربي يبحثون عن أحدث تردد لها، حيث تمكنت قناة الفجر الجزائرية خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق شهرة كبيرة وشعبية واسعة وذلك بعد أن قامت القناة بعرض المسلسل الشهير التركي وهو مسلسل قيامة عثمان، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا أحدث ترددات قناة الفجر الجزائرية على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة الفجر التردد الجديد 2024

القناة واحدة من أهم القنوات الفضائية في الوقت الحالي، كما أنها واحدة من أهم وأفضل القنوات الفضائية التي تحرص دومًا على عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية بالتزامن مع العرض الأول لهذه المسلسلات بتركيا بالإضافة إلى عرض القناة نخبة من أهم الأعمال الدرامية التي يفضلها المشاهدين على مستوى العالم العربي، وتتميز قناة الفجر الجزائرية بعرض الأعمال الدرامية طوال اليوم على مدار 24 ساعة بشكل متواصل دون توقف، كما تعتمد القناة عند بث المحتوى الفريد الخاص بها على الأقمار الصناعية بتقديم التجربة المميزة للمشاهد العربي وذلك تجنبًا لعدم حدوث مشاكل انقطاع البث أو حدوث التشويش بالإشارة وهو ما جعل إدارة القناة تقوم بالإعلان مؤخرًا عن تحديث التردد الخاص بها على القمر نايل ليصبح كالآتي:

التردد: 12034.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

تحرص قناة الفجر الفضائية على زيادة معدل انتشارها في كافة الدول العربية وهو ما جعلها تقوم ببث تردد الخاص بها على موجات القمر الصناعي عرب سات ليتمكن جميع المشاهدين من كافة الدول العربية من تنزيل القناة والاستمتاع بكل ما تقدمه من مسلسلات تركية مميزة وبرامج هادفة تنمي عقلية المشاهد العربي وهو ما جعلها تستحوذ على فئة كبيرة من المتابعين والمشاهدين وتنال إعجابهم خلال السنوات القليلة الماضية، وجاء أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات كالتالي: