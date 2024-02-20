من ROCKSTAR خطوات تنزيل السيارة الجديدةGta online فايس سيتي+خطوات تحديث خريطة المدينة من GTA V 2024

السيارة الجديدةGta online التي تداول الكثير من عشاق اللعبة الحديث عنها وهي إضافة سيارة جديدة باللعبة وكذلك تحديثات جديدة مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الكثير من الإضافات الأخرى التي تم إضافتها ضمن التحديث الجديد للعبة GTA Online، وفيما يلي سوف نتعرف معكم متابعينا الكرام عن أبرز التحديثات الجديدة في اللعبة وأهم الإضافات وهي السيارة الجديدة.

السيارة الجديدةGta online

ما زال المطورون بلعبة GTA Online يقوموا بإجراء الكثير من التحديثات والتطورات على اللعبة، وهو ما يجعل عشاق اللعبة يتساءلون كثيرًا عن أهم التحديثات التي يتم إضافتها باللعبة وهذه التحديثات أيضًا تساهم في زيادة عشاق اللعبة على مستوى العالم العربي وكافة دول العالم أجمع، وجاء من ضمن أهم هذه التحديثات هو إضافة سيارة جديدة باللعبة، فقد قامت “روكستار” بالإعلان عن التحديث الجديد الخاص بلعبة GTA Online، وهذا التحديث سوف يضيف سيارة جديدة للعبة بالإضافة إلى الكثير من الخرائط لمرحلة Power Play، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة على مجموعة من عناصر اللعبة وذلك طبقًا للبيان الرسمي الذي صدر اليوم.

مواصفات السيارة الجديدة بلعبة Gta online

إذا سلطنا الضوء على المزيد من التفاصيل حول الإعلان الخاص بسيارة جديدة للعبة جاتا أون لاين سوف تلاحظ أن السيارة تظهر وكأنها تحفة فنية ويمكنك التأكد من ذلك من خلال اتباع خطوات التالية:

قم بالضغط فوق القائمة الخاصة بالخرائط.

سوف ترى التحديث الذي أضيف وهو عبارة عن عدد ثلاثة خرائط جديدة لمرحلة Power Play وهي خريطة Los Santos International Airport وكذلك خريطة Port of Los Santos وأيضًا خريطة Alamo Sea Bank.

وقامت الشركة الأمريكية المطورة للعبة حتى تشجع اللاعبين على تجربة التحديثات بإطلاق عرض خاص وهو مضاعفة RP و كذلك مضاعفة الأموال داخل لعبة GTA، وذلك بهدف تجربة هذه الخرائط منذ اللحظة الأولى لإضافتها باللعبة.

تخفيضات على ترقيات لعبة Gta online

قامت لعبه جاتا اون لاين بإضافة العديد من التخفيضات للاعبين بلعبة وذلك تشجعهم على الاستمرار باللعب ومن أهم هذه التخفيضات ما يلي: