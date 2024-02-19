شوف أسمك منهم ولا لا .. أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024، تعتبر تعيينات وزارة التربية العراقية لعام 2024 محل اهتمام كبير لدى الكثير من المواطنين في البلاد، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قائمة المقبولين في التعيينات، ويمكن للجميع تحميل هذه القائمة بصيغة PDF، تم اختيار المقبولين استنادًا إلى المعايير والشروط المحددة، وسنتعرف معًا في هذا المقال على أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية لعام 2024.

أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 حملها PDF

وضعت وزارة التربية العراقية رابطًا رسميًا يتيح للمتقدمين لتعيينات وزارة التربية الدخول وتحميل ملف بصيغة PDF لمعرفة أسماء المقبولين لعام 2023 يمكن الوصول إلى هذا الرابط.

يجب الذهاب إلي موقع وزاره التربيه والتعليم العراقية .

. ثم يتم النقر على الرابط المخصص لأسماء المقبولين في تعيينات الوزارة.

يتعين على المتقدمين تسجيل البيانات الشخصية في الأماكن المحددة مثل رقم الملف وتاريخ الميلاد.

مع التأكد من صحة البيانات.

بعد ذلك، يتم النقر على زر البحث لعرض جميع الأسماء المقبولة التي تم اختيارها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

الشروط المطلوبة للقبول على تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم في العراق إلى وجود مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لتعيينات وزارة التربية العراقية لعام 2024، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي.