شوف أسمك منهم ولا لا .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، أفصحت منصة “مظلتي” عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وتعتبر مبادرة الرعاية الاجتماعية وجبة الرعاية من بين أبرز المبادرات التي تم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية، تهدف هذه المبادرة الرئيسية إلى مساعدة الأسر المحتاجة، وسنوضح في مقالنا كيفية الاستعلام عن القبول في مبادرة الوجبة الأخيرة بالإضافة إلى ذكر شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

فيما يلي الخطوات للاستعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

يجب الوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي .

. تسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال اسم المستخدم أو الرقم الوطني مع كلمة المرو.

إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق.

اختيار قسم الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

تحديد عدد الكشوفات المتاحة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اختيار الدفعة المتاحة، مثلاً الدفعة السابعة.

ستظهر قائمة بالمستحقين للحصول على الوجبة.

النقر على رقم الوطني الخاص بالمستفيد للحصول على المزيد من المعلومات.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يتوجب على الأفراد الراغبين في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية المقدمة من الحكومة العراقية توافر بعض الشروط الأساسية، وسنقدم لكم هذه الشروط من خلال النقاط التالية.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من جنسية عراقية.

ينبغي على المتقدم أو المتقدمة أن يكونوا مقيمين في العراق بشكل دائم.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً (للذكور) و15 عاماً (للإناث).

يتعين على المتقدم أو المتقدمة أن يكونوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

لا يجب أن يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة ستين عاماً.

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربع. ينبغي على المتقدم أو المتقدمة ألا يحصلوا على تأمين من أي قطاع آخر.

يجب ألا يمتلك المتقدم أو المتقدمة أصولاً عقارية أو ممتلكات ذات قيمة مالية عالية.

ينبغي على المتقدم أو المتقدمة ألا يتلقوا دخلاً شهرياً ثابتاً.

يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عاماً (للإناث) وألا يتجاوز عمرها 55 عاماً.

منصة مظلتي

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية الاستعلام عن المقبولين في مبادرة الوجبة الأخيرة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات الاعتراض وتحديث البيانات الشخصية، تسعى الوزارة جاهدة لتقديم الدعم الشامل للمواطنين العراقيين، سواء كان ذلك دعماً مادياً أو معنوياً أو صحياً، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق رفاهية واستقرار أكبر للمجتمع، تم شرح طريقة الاستعلام عن القبول في المبادرة وتوضيح الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية من خلال هذا المقال.