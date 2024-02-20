بعد انتهاء شهادة البنك الأهلي بعائد 27%..تعرف على أفضل أنواع شهادات إدخار من NBE

شهادة البنك الأهلي بعائد 27% التي أعلن عنها البنك في بداية عام 2024، حيث أن هذه الشهادة تعتبر أعلى عائد شهادة ادخار في مصر وتكون مدة هذه الشهادة عامًا واحدًا بالإضافة إلى أن العائد يصرف في نهاية مدة الشهادة وتبدأ قيمتها من 1000 ومضاعفاتها، كما أن هناك شهادة بعائد يصرف شهريًا وتكون قيمته حوالي 23.5% من قيمة الشهادة والهدف من هذه الشهادة هو توفير عائد مختلف القيمة للعملاء.

شهادة البنك الأهلي بعائد 27%

تميز البنك الأهلي المصري عند مختلف البنوك بعرض العديد من الشهادات البلاتينية المختلفة العائد، وتكون التفاصيل المتعلقة بهذه الشهادات والفئه المستهدفة كما يلي:

يمكن للقصر التقديم علي الشهادة.

الأشخاص البالغين.

المصريين.

الأجانب.

الفائدة تحسب بدء من تاني يوم لعملية الشراء.

يمكن للعميل استرداد الشهادة وفقًا للمدة التي حددها البنك، وهناك أنواع شهادات لا يمكن استردادها الا عند انتهاء مدتها بالإضافة إلى أن هناك شهادات يمكن استردادها بعد مدة ثلاث شهور.

الشهادات متاحة للشراء في البنك أو عبر المواقع الإلكترونية، أو .

شهادات البنك الأهلي 2024

قام البنك الأهلي المصري بطرح العديد من الشهادات الائتمانية المختلفة التي تناسب كافة العملاء، وهذه الشهادات تتمثّل في التالي: