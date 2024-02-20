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“جهز ورقك حالا” موعد طرح وحدات سكنية valley towers الأهرام بمقدم 150 ألف جنيه//احجز شقتك في كمبوند من هيئة المجتمعات العمرانية
وحدات سكنية valley towers التابعة لوزارة الإسكان التي أعلن عنها جهازي المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى مدينة حدائق أكتوبر منطقة الجيزة، حيث أن هناك نحو 984 وحدة سكنية سوف يتم الإعلان عنهم في المشروع طبقًا للمرحلة الأولى كما أن هذه الوحدات ستكون في موقع مميز حيث أنها تقع بالقرب من المتحف المصري وأيضًا تطل على الأهرامات وتمتاز هذه الوحدات بمساحات مختلفة تكون 95 حتى 100 متر مربع.
وحدات سكنية valley towers
أوضحت إدارة المجتمعات العمرانية تفاصيل الوحدات السكنية المعروفة باسم Valley towers، وتكون التفاصيل كما يلي:
- يجب دفع مبلغ لإثبات جدية الحجز وهو 150 ألف جنيهًا مصريًا.
- هناك مصاريف دراسة وتكون حوالي 1000 جنيه مصري.
- يلزم في خلال شهر سداد نحو 20% من رسوم الوحدة بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية وأيضًا 0.5% رسوم لمجلس الأمناء.
- وقت الإستلام يسدد الشخص حوالي 10% من باقي ثمن الوحدة وفقًا للشروط في كراسة الوحدة.
- تقسط باقي ثمن الوحدة في فترة تكون حوالي 7 سنوات مضاف إليها قيمة الفوائد عن هذه السنوات.
كيفية حجز وحدات valley towers
حددت إدارة المجتمعات العمرانية طريقة حجز الوحدات السكنية في مشروع Valley towers، وتكون طريقة الحجز كما يلي:
- زيارة موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- اختر الوحدات السكنية في Valley towers.
- سوف يظهر موعد الحجز، قم بالنقر على التقديم.
- يلزم قراءة الشروط المتعلقة بالمشروع قبل التقديم.
- حدد الوحدة التي ترغب بالتقديم عليها، بالإضافة إلى المساحة.
- انقر تنزيل كراسة الشروط حيث أنها تحتوي على ملف يخص عملية التقديم بالإضافة إلى مبلغ مقدم الحجز الذي يجب دفعه في البنك.
- بعدها استكمل شروط التقديم وأيضًا الحجز النهائي.