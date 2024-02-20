خطوات تسجيل مسابقة طائر السعيدة رمضان 1445 عبر الموقع الرسمي للبرنامج

تسجيل مسابقة طائر السعيدة التي تعد أحد أشهر المسابقات في دولة اليمن، حيث أن الشعب ينتظرها كل عام قبل دخول شهر رمضان وتكون المسابقة عبارة عن طرح عدة أسئلة في حلقات تبث مباشرة خلال شهر رمضان المبارك وبعدها يحاول الجمهور الإجابة عنها، ثم إرسال الإجابة الصحيحة عبر رابط التقديم للمسابقة الذي تعلنه إدارة البرنامج، كما تقدم البرنامج الإعلامية مايا العبسي أحد أشهر الإعلاميين المتميزين عربيًا.

تسجيل مسابقة طائر السعيدة

تعد فكرة البرنامج مميزة حيث أنها تظهر المصداقية وتكون الفكرة عبارة عن تجول المذيعة في الشوارع، وبعدها تبدأ في طرح أسئلة على الجمهور في الشارع ومن يقوم بالإجابة الصحيحة يحصل على جوائز متعددة بالإضافة إلى أن البرنامج يعرض على قناة السعيدة ويكون هناك سؤال للمشاهدين يمكن الإجابة عبر الإشتراك والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني وحصدت المسابقة شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

طريق الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة

حددت إدارة برنامج طائر السعيدة تفاصيل الإشتراك في مسابقة البرنامج، وتكون تفاصيل الإشتراك كما يلي: