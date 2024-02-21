Cookies Kids TV..تعرف على تردد قناة كُوكيز كيدز 2024 على نايل سات وخطوات إضافتها إلى أجهزة الاستقبال

تردد قناة كُوكيز كيدز التي تعتبر أحد أشهر القنوات التي تبث محتوى للأطفال في الوطن العربي، وتميزت القناة بعرض العديد من البرامج المختلفة مثل التعليمية وأيضًا الترفيهية التي جذبت عدد كبير من الأطفال، بالإضافة إلى الأناشيد المختلفة التي تساعد في تعليم الأطفال بسرعة وسهولة كما أن البث بالقناة لا يتوقف ويكون على مدار الساعة ويكون البث بجودة عالية بتقنية HD.

تردد قناة كُوكيز كيدز

حرصت إدارة قناة كُوكيز كيدز على تقديم محتوى مميز يحتوي على التقاليد والعادات العربية والإسلامية التي تعلم الأطفال القيم الصحيحة، وتعرض القناة العديد من البرامج والافلام المميزة التي تتمثّل في التالي:

الكلب بولت.

كوكو.

أبو مينايل.

مستر فوكس.

فوق.

عائلة آدامز.

كلاوس.

توي ستوري.

حياة الإمبراطور الجديدة.

الحياة السرية للحيوانات.

مستر فوكس.

موانا.

الأناشيد المختلفة.

المعلومات التعليمية التي تفيد الأطفال.

تردد قناة كُوكيز كيدز للأطفال 2024

تعمل إدارة قناة كُوكيز كيدز على تحديث التردد كل فترة لضمان أن البث يكون بأعلى جودة، ويكون التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: SD.

كيفية ضبط قناة كوكيز كيدز

أوضحت إدارة القناة الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في إضافة القناة إلى الريسيفر، وتكون الخطوات كالآتي: