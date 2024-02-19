بشرى للموظفين.. موعد صرف مرتبات فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزياده الجديدة

يبحث كثير من الموظفين في القطاع الخاص والعام عن موعد صرف مرتبات فبراير 2024 حيث إنه قد اقترب شهر رمضان المبارك ويحتاج المواطنون إلى شراء المستلزمات الرمضانية وقد أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات فبراير عبر الموقع الرسمي للوزارة والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 22 فبراير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير وفق الجداول المعلنة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول صرف مرتبات فبراير.

موعد صرف مرتبات فبراير 2024

قد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات فبراير 2024 والتي من المقرر لها أن تبدأ الخميس المقبل والموافق يوم 22 فبراير وفق جداول معينة طبقًا للطبقات الوظيفية وتم تقسيم جداول مرتبات شهر فبراير كالآتي:

اليوم الأول لصرف مرتبات شهر فبراير يوافق يوم الخميس 22 فبراير

على أن يستأنف صرف المرتبات في يوم الأحد الموافق 25 فبراير وهو اليوم التالي لصرف مرتبات شهر فبراير

يوم الإثنين الموافق 26 فبراير هو الثالث لصرف مرتبات شهر فبراير

يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير هو اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر فبراير

يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير هو اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر فبراير

جدول مرتبات شهر فبراير

وقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الرواتب بدءًا من بداية الشهر المقبل ولذا سيتم صرف رواتب فبراير وفقًا للآتي :