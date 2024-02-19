وزارة التربية … “LINK” استعلم الآن عن اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 الـ50 الف معلم

يبحث الكثيرون ممن قدموا في تعيينات وزارة التربية العراقية عن نتيجة القبول في الاختبارات التي أدلتها الوزارة لهم، وقد تمت هذه الاختبارات بناء على اشتراطات وضعتها الوزارة للمتقدمين للتأكد من استحقاقهم لذه الوظائف التعليمية التي هي بمثابة دفع روح جديدة داخل المراحل التعليمية لرفع كفاءة التعليم، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج عبر موقع وزارة العرقية، والذي سوف نقوم ببيانه في الأسطر التالية.

اشتراطات اسماء عقود وزارة التربية 2024

تريد وزارة التربية من التعيينات التي لتعيين 50 الف معلم رفع كفاءة التعليم وزيادة عدد المعلمين الجديد الذين يتمتعون بالكفاءة والقادرية على التطور، لذلك وضعت مجموعة من اشتراطات لتحقيق أهداف التعيينات والتي منها التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق. ويشترط أن يجتاز اختبار قدرة التعامل مع الأطفال “لديه القدرة التربوية”. أن يكون لديه مؤهل جامعي مناسب. بطاقة الهُوِيَّة لدية سارية. اجتياز جميع الاختبارات التي عقدتها الوزارة.

اسماء تعيينات وزارة التربية بغداد وجميع محافظات العراق

يبحث الكثيرون ممن أدوا الاختبارات الخاصة بتعيينات 50 الف معلم عن الاستعلام عن نتائج القبول الخاصة بالتعيينات، والتي يتم إعلانها في كل محافظة على حدة، ويمكن للجميع الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية عبر الرابط التالي: epedu.gov.iq. بعد ذلك قم بالضغط على الاستعلام عن تعيينات وزارة التربية 50 الف عقد. ادخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط استعلام.

يتم عرض النتيجة الخاصة بك في حالة إعلان مدرية التربية في محافظتك ن النتائج.

وختامًا قدمنا لكم رابط الاستعلام عن تعيينات عقود وزارة التربية الـ50 الف واشتراطات القبول لهذه التعيينات، كما نتابع معكم عبر موقع البديل كل ما هو جديد.