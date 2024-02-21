الحق فرصتك دلوقتي.. لينك التقديم على البطاقة الموحدة في مسابقة العراق 2024 عبر الموقع الرسمي

التقديم على البطاقة الموحدة في مسابقة العراق، يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن كيفية التقديم على البطاقة الموحدة في مسابقة العراق، خاصة بعد قرار الوزرة العراقية بتفعيل هذه البطاقة الجديدة في كافة المعاملات الحكومية داخل الدولة، وذلك اعتبارًا من أول شهر مارس القادم، سوف نقدم لك كيفية التقديم على البطاقة، وأيضًا خطوات حجز البطاقة إلكترونيًا لعام 2024.

كيفية التقديم على البطاقة الموحدة في مسابقة العراق 2024

يحق لجميع المواطنين المتواجدين في جميع المحافظات العراقية البدء في إصدار البطاقة الموحدة، وذلك عن طريق زيارة أحد فروع مديرية الأحوال المدنية والجوازات، واتباع الخطوات التالية:

ويتم ذلك عن طريق ملء نموذج الحجز الإلكتروني عبر المنصة الخاصة بالتقديم على البطاقة الوطنية.

ومن ثم يتم حجز موعد لزيارة الفرع المحدد وأيضًا تقديم نموذج الحجز ورقمه.

بالإضافة أيضًا إلى تقديم الوثائق المطلوبة.

كما يجب تعبئة كافة المربعات الفارغة في النموذج، دون إهمال أي مربع.

كما يجب اختيار أحد التواريخ التي تم توفيرها الوزارة بصورة تلقائية للأشخاص لاستلام البطاقة.

بالإضافة إلى إدخال الشخص رقم الهاتف بشكل صحيح في المربع المخصص.

الخطوات اللازمة للحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق

يوجد مجموعة من الخطوات للحجز الإلكتروني وطريقة التسجيل في وزارة الداخلية العراقية للحصول على البطاقة الموحدة، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

أولًا يجب الدخول على منصة مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

وبعد ذلك قم باختيار البطاقة الوطنية.

ومن ثم قم بالضغط على نموذج حجز البطاقة الوطنية.

كما يمكنك الانتظار قليلًا للتحميل النموذج ومن ثم فتحها في البرنامج والقيام بتعبئتها.

وبعد ذلك قم بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة.

وفي النهاية قم بالدخول للموقع مرة ثانية.

ثم قم بالضغط على موعد المناسب من القائمة الموجودة أمامك بالتواريخ.

ومن ثم إرفاق رقم الجوال الخاص بك لتأكيد الحجز.

ثم قم بالنقر على أيقونة انتهاء.

مكنت المنصة حجز موعدا للمراجعة ثم ملئ الاستمارة الخاصة بالطلب، مع التدقيق فيما يخص الحجز الإلكتروني، وكذا تدقيق شهادة الجنسية للحصول على رقم المحطة، وإيضا إدخال البيانات مع تدقيقها، وبالتالي دفع رسوم البطاقة بشكل أولانين.

ويجب التوضيح أيضًا أن عملية تقديم النموذج والحجز متوفرة لكل فرد مرة واحدة فقط كل 10 أيام كي تتوفر الفرصة أمام كافة المواطنين في العراق للحجز.