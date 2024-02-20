شلون تجد اسمك .. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هـنــا لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

يبحث كثير من المستفيدين في العراق عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث تسعى جمهورية العراق جاهدة إلى تخفيف الحمل عن المواطنين ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولهذا تسعى الحكومة جاهدة إلى صرف برامج الدعم المادي بشكل شهري وفي السطور القادم سنتناول كافة التفاصيل حول صرف الرعاية الاجتماعية في العراق.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في العراق ولهذا يبحث كثير من المستفيدين عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث يستفاد من الرعاية الاجتماعية أكثر من 900 ألف مواطن عراقي ووضعت الحكومة العراقية عدة شروط حتى يصل الدعم إلى المستحقين ومن أهم شروط الرعاية الاجتماعية مايلي :

ألا يقل عمر المتقدم عن ال18 عاما ولا يزيد عن ال60 عامًا

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية وأن يكون من المقيمين في الدولة بشكل دائم

ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ثمينة

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ال4 أفراد

ألا يزيد الراتب الشهري عن الحد الأدنى للأجور

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل الشهري غير المنتظم.

الرابط الخاص بأسماء الرعاية الاجتماعية

سهلت الحكومة العراقية الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية حيث يمكن الوصول إليها بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك عبر عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي :

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي ومن خلال الرابط

يتعين عليك بعدها إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية

اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها

وسوف تظهر لك بعدها قائمة بأسماء الرعاية المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن تحميل ملف المشمولين في الرعاية الاجتماعية على هيئة ملف PDF

بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكنك ببساطة ان تكون من أسماء الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك لا بد من تحقيق كافة الشروط المطلوبة والتي قمنا بذكرها في السابق، حيث أهم المستندات هي صورة من بطاقة الهوية الوطنية، كما أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم هم الأرامل والأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل