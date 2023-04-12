بدون تقطيع.. اظبط الآن تردد قناة الكأس  1 و 2 و 3 الجديد Alkass HD 2023 الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية

من أفضل القنوات الرياضية الرائدة في الوقت الحالي والتي اشتهرت بإذاعتها للمباريات والبطولات الكبرى سواء العربية أو الأوروبية ويبحث جميع متابعي ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط عن تردد قناة الكأس 1 والتي تقوم بعرض بطولة دوري أبطال آسيا والدوري القطري وهي مجموعة قنوات مكونة من 9 قنوات رياضية قطرية تقوم بنقل حصري لجميع المباريات الرياضية المختلفة مع مجموعة من البرامج المميزة وشبكة من أشهر محللي المباريات ومذيعي الوطن العربي.

تردد قناة الكأس 1

لمشاهدة بطولة دوري أبطال آسيا والبطولة العربية وكواليس بطولة كأس العالم قطر 2022 عبر شاشة قناة الكأس الرياضية يمكنكم تنزيل تردد قناة الكأس 1 على جميع الأقمار الصناعية من خلال الترددات التالي :

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12245

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ : 3\4

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11919

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 10770

الاستقطاب : راسي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخطأ :3\4

مباريات قناة الكأس 1

وتتميز قناة الكأس ببث جميع المباريات الحصرية بجودة عالية HD بتعليق مجموعة كبيرة من أشهر معلق الوطن العربي أهمهم خليل البلوشي وأحمد الطيب بالاضافة إلى سمير اليعقوبي والمعلق مشاري القرني، كما تعرض مجموعة من البرامج المميزة والشهيرة على مستوى الوطن العربي وتنافس قنوات الكأس مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية والتي تشتهر هي الأخرى ببث جميع مباريات الدوريات الكبرى العالمية الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي ويحاول القائمين على قنوات الكأس الرياضية تطوير البرامج والحصول على حقوق البث لكبرى الدوريات العالمية لكرة القدم في الأيام القادمة ومع بداية الموسم الجديد ويمكنكم الاستعداد وتنزيل تردد قناة الكأس 1

ومتابعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تنطلق في الحادي عشر من أبريل الحالي وتضم مجموعة قوية من الاندية العربية