𝕤𝕡𝕒.𝕘𝕠𝕧.𝕚𝕢 كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي ؟ استعلم اىن عن اسماء الوجبة الجديدة

يبحث الكثيرون عن الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية في العراق، وقد قامت الوزارة بإعلان اسماء المشمولين بالوجبة الجديدة استعدا للإعلان عن موعد صرف الوجبة، والتي تمثل أهمية كبيرة لدى جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ففي ظل الظروف التي تمر بها البلاد تم الإعلان عن هذه الوجبات تخفيفًا على المواطنين الذين تأثروا من هذه الأزمة الاقتصادية.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نتابع معكم كل ما هو جديد اتجاه الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية، كما يمكنكم الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 عبر منصة مظلتي.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

تستطيع بكل سهولة الآن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي التي توفر جميع خِدْمَات الرعاية الاجتماعية بسهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي من خلال الرابط الرسمي لمظلتي. اضغط على هيئة الحماية الاجتماعية. ومن ثم اضغط على الرعاية الاجتماعية. ادخل بيانات الشخص الذي تريد الاستعلام عنه. اضغط استعلام، ليعرض لك تفاصيل الحالة.

اسماء الراعية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتم تحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بناء على شروط ومعايير تم وضعها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وقد تم وضع هذه المعايير لتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المشمولين بالرعاية وجميع المواطنين العراقين، فيتم تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أهلية المتقدم للحصول على الدعم ثم بعد ذلك تدرس من جهة الوزارة ليتمكن الاستعلام عنها عبر المنصات الرسمية كما بينا.

شروط القبول في رعاية اجتماعية

وضعت وزارة العمل اشتراطات للحصول على الرعاية الاجتماعية وهي الآتية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. كذلك يكون مقيمًا بشكل دائم في العراق. أن لا يمتلك اصولا ذات قيمة عالية أو راتب ثابت حكومي أو خاص. أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد، أو يكون من الحالات المستقلة التي بينتها الوزارة.

عن توفر هذه الشروط الأساسية في المتقدم يمكنه تسجيل نفسه ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وبعد ذلك يتأكد من قبوله عن طريق منصة مظلتي.