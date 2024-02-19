لمتابعة مسلسلات رمضان.. اضبط تردد قناة الشروق الجزائرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (فبراير 2024)

قناة الشروق على النايل سات تعتبر قناة فضائية جزائرية خاصة تابعة لمؤسسة الشروق، تقدم القناة برامجها التلفزيونية بجودة عالية الوضوح (HD) على مدار الساعة دون انقطاع أو تشفير للبث، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بها مجاناً دون الحاجة لاشتراك شهري، تشمل القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تغطي مجالات متنوعة مثل الأخبار، والترفيه، والفن، والدين، بالإضافة إلى بعض المسلسلات العربية والتركية المدبلجة.

لمحة قناة الشروق وبرامجها ومحتواها الغني المتنوع

تم إجراء بث تجريبي للقناة على الأقمار الصناعية خلال العيد الثوري الجزائري، الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس جريدة الشروق في عام 2011، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من القنوات الجزائرية الرائدة التابعة لمؤسسة الشروق الكبرى، وتولي قناة الشروق اهتماماً بالغاً بالتنوع في محتواها، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية والترفيهية والثقافية، إلى جانب عرض المسلسلات التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، كما تضمنت برامج دينية وفقرات مخصصة للأطفال تتضمن برامج وأفلام كرتونية.

في عام 2016، بدأت قناة الشروق تي في بدبلجة المسلسلات التركية إلى اللغة الجزائرية بدلاً من اللهجة السورية، استجابة لشعبية كبيرة حققتها المسلسلات التركية في الوطن العربي منذ عام 2010، من بين المسلسلات المدبلجة التي عرضت على القناة الجزائرية مسلسلات مثل “أليف”، “زهرة القصر”، “وادي الذئاب 9″، و”قيامة أرطغرل”، إلى جانب العديد من المسلسلات الأخرى.

إليكم تردد قناة الشروق الجزائرية الجديد بآخر تحديث لعام 2024

تقدم لكم السطور التالية تفاصيل تردد قناة الشروق الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، مما يتيح على المشاهدين متابعتها بسهولة على مدار الساعة.

القمر: نايل سات

التردد: 10921 (V)

27500

5\6

الجودة: HD

يذكر أن اسم القناة في قائمة القنوات هو “Echourouk TV”.