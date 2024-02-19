تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة الفجر الجزائرية من اكثر القنوات التي يحبها العديد من المشاهدين حيث تعمل علي بث العديد من السلسلات، يتم عرض المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي من خلال هذه القناة، تبث من خلال صورة واضحة وجودة عالية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الأقمار الصناعية التي تبث من خلالها هذه القناة، سنسرد لكم أيضا كيفية تنزيلها علي شاشات التلفاز الخاص بكم في السطور التالية ابقوا معانا.

التردد الجديد الخاص بقناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

معامل الاستقطاب الخاص بقناة الفجر الجزائرية: أفقي.

التردد الخاص بها: 12034.

جودة قناة الفجر الجزائرية:hd.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة:hd.

كيفية تنزيل قناة الفجر الجزائرية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-