تفاصيل تردد قناة اللحظة الجديد على القمر الصناعي سهيل سات ونايل سات بآخر تحديث (فبراير 2024)

تبث قناة اللحظة الجديدة على النايل سات وسهيل سات، وهي قناة إخبارية يمنية تقدم محتوى متميز على مدار اليوم دون انقطاع، تتضمن برامجها فقرات إخبارية وسياسية واجتماعية، وتحظى بمتابعة كبيرة في اليمن، حيث تركز على مختلف قضايا الشعب وتنشر الأخبار الحصرية لحظة بلحظة، يمكنكم الاستماع إلى التردد الجديد لقناة اللحظة اليمنية بسهولة والتعرف على جميع المعلومات المتعلقة بها من خلال هذا المقال.

لمحة عن قناة اللحظة اليمنية الإخبارية ومحتواها

اختير اسم القناة “اللحظة” نظراً لتركيزها على متابعة الأحداث في كل لحظة ونقلها مباشرة عبر شاشتها، وتتمتع بشبكة من المراسلين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، تعرض أحياناً برامج اجتماعية تناقش قضايا هامة وتسعى إلى إيجاد حلول، بالإضافة إلى استضافة سياسيين ذوي مكانة لمناقشة تلك القضايا.

تحظى القناة بجمهور كبير من محبي الأخبار وتتميز بسرعة نقل الأحداث ومصداقيتها، مما يجعلها في مقدمة القنوات الإخبارية اليمنية، ويذكر أنه حالياً لا يتوفر بث مباشر لقناة “اللحظة” اليمنية عبر الإنترنت، ولكن يمكنك مشاهدتها على التلفاز والعثور على ترددها الجديد من خلال الفقرة التالية.

إليكم معلومات تردد قناة لحظة الجديد بآخر تحديث لعام 2024 على نايل سات وسهيل سات

تقدم لكم السطور التالية تفاصيل تردد قناة لحظة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، مما يمكّن المشاهدين من متابعتها بسهولة على مدار الساعة.

القمر: نايل سات

التردد: 11096 (H)

27500

5\6

الجودة: SD

القمر: سهيل سات

التردد: 10730 (H)

30000

5\6

الجودة: SD

يذكر أن اسم القناة في قائمة القنوات هو “Allahdah TV”.