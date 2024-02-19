مساعدات الديوان الملكي.. طلب مساعدة مالية من الملك سلمان بن عبد العزيز

يتداول العديد من المواطنين في المملكة السعودية حول موضوع المساعدات المالية من الديوان الملكي، حيث تقدم من جهة الديوان الملكي السعودي علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن المملكة السعودية تقدم العم والمساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا واللذين لم يملكوا أي دخل شهري ثابت من اجل القدرة علي مواجهة غلاء المعيشة لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كيفية الحصول علي المساعدة المالية، الشروط اللازمة للحصول علي المساعدة، في السطور التالية.

كيفية الحصول علي مساعدة مالية من خلال الديوان الملكي

أولا: قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي.

ثانيا: يرجي النقر علي خانة البحث.

ثالثا: يتطلب من المتقدم إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

رابعا: يجب النقر أيقونة التسجيل.

خامسا: ثم قم بالنقر خانة المساعدات المالية كما موضح أمامك عبر الشاشة.

سادسا: يشترط علي المتقدم إدخال كافة البيانات المطلوبة، إرفاق جميع المستندات بطريقة صحيحة.

أخيرا: قم بالنقر علي زر الإرسال.

المستندات اللازمة لطلب المساعدة المالية من قبل الديوان الملكي

تقديم صورة طبقا الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم صورة من الطاقة العائلية.

تقديم كافة البيانات والمستندات التي تثبت بان هذا الشخص من الفئات الاكثر احتياجا والاقل دخلا.

ماهي شروط الحصول علي المساعدة المالية من الديوان الملكي