سلي أطفالك مع تنة ورنة.. نزل تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 وشاهد أحلى الأغاني

ازدادت معدلات البحث الإلكتروني حول معرفة الترددات الخاصة التي تبث من خلالها قناة تنه ورنة الفضائية الكرتونية، العارضة للبرامج الكرتونية التي يفضلها العديد من الأطفال حول الدول العربية، تعمل علي بث الكثير من البرامج والأناشيد والأغاني الممتعة والمتميزة للعديد من الأطفال منها البرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية وغيرها الكثير والكثير، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة الترددات التي تبث من خلالها، وخصائص هذه القناة، خطوات تحميل قناة تنه ورنه علي شاشات التلفاز في السطور التالية.

تردد قناه تنه ورنه علي النايل سات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 2/3.

التردد الخاص بالقناة: 11853.

القمر الصناعي الخاص بقناة تنه ورنه: النايل سات.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

خصائص قناة الأطفال تنه ورنه

تبث العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة منها التعليمي، الترفيهي، الثقافي.

يتمكن الجميع من تنزيل تردد القناة علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.

تبث محتوياها من خلال صور واضحة وجودة عالية مما تعمل علي جذب انتباه العديد من الأطفال.

يحبها الكبير والصغير وذلك لأنها لا تحتوي علي أي مشاهد عنف أو إثارة.

تحميل قناة تنه ورنة علي القمر الصناعي النايل سات