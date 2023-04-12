تبحث الآلاف من المواطنين العراقيين عن أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي في عام 2023، إذ تزايد بشكل كبير مؤشرات البحث في جوجل لمتابعة قوائم المستفيدين والحصول على أسمائهم، كما أن هناك خطة للإعلان عنها بطريقة إلكترونية على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، نقدم لكم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق عبر منصة مظلتي، لذلك تابعونا للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق عبر منصة مظلتي

يشهد الاهتمام المتزايد بـ “الرعاية الاجتماعية 2023” في العراق ازديادًا مستمرًا وكبيرًا على جميع محركات البحث العالمية التي تحوي كشوفات لأسماء المستحقين، تم تولي وزارة الشؤون الاجتماعية إدارة كافة المهام المتعلقة بتوفير جميع الخدمات التي تساعد على الحصول على قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية داخل البلاد، نشرت الوزارة أسماءها على موقعها الخاص، حيث قامت بتوفير هذه الخدمة على صفحاتها الرسمية على محركات البحث.

وتقوم بتوفير المساعدة والنصائح للأفراد والجماعات الذين يبحثون عن دعم اجتماعي في البلاد، من أجل تلبية جميع الطلبات المقدمة من المتقدمين للحصول على الدعم، والتي تصل إلى حوالي 300 ألف طلب، يتم تسديد الصرف لجميع المستحقين لهذا الدعم والرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

من الضروري اتباع سلسلة من الخطوات للتعرف على أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق، وهذه الخطوات تتضمن ما يلي

تم إطلاق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار الرمز المميز للاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد الرقم الخاص بالوجبة التاسعة.

يجب عليك التسجيل باستخدام الرقم الوطني للهوية والرمز المخصص لعملية التحقق.

يجب عليك في النهاية الضغط على رمز البحث.

في نهاية مقالنا قدمنا لكم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق عبر منصة مظلتي، حيث تُعَدُّ قائمة الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 في العراق مرادفًا لأسماء أولئك المدعومين من قِبَل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بغية تقديم المساندة لهم في تحقيق حياة كريمة.