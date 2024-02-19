آ̲ل̲د̲ع̲م̲ آ̲ل̲آ̲ج̲ت̲م̲آ̲ہ̲ي̲ آ̲ل̲م̲ب̲آ̲ش̲ر̲ … كم بلغ الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الحصول عليه منصة الدعم asd.ma

يعد برنامَج الدعم الاجتماعي برنامَج وطني وضعته الحكومة المغربية لمساعدة الفئات المحتاجة والفقيرة التي تمر بظروف هشه، وذلك للمرور بهم إلى بر الأمان وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وقد وضع عدة شروط ومعايير لتحقيق أهداف الدعم التي من أجلها وضعته الوزارة.

ومن اجل أهمية الأمر لدى الكثيرين ننقل لكم تفاصيل حول الدعم الاجتماعي المباشر لكي تتمكن من الاستفادة منه.

المنصة الرقمية الشاملة للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر

تم عمل هذه المنصة لمساعدة المواطنين في المغرب من الحصول على الدعم المالي وتتبع الطلبات التي قاموا بتقديمها والعديد من الخِدْمَات الأخرى التي تسهل عليهم أمر الحصول على مساعدات مالية وعينية من الحكومة، وهي إلى جانب ذلك توفر عليهم الوقت والجهد حيث يمكن الحصول على جميع الخِدْمَات منها إلكترونيًا، كل ذلك عبر الدخول على المنصة من الرابط التالي: asd.ma.

متابعة طلب الدعم الاجتماعي المباشر asd

تم تحديد موعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر مع نهايات كل شهر، ويجب التأكد من استكمال جميع الشروط قبل موعد الاستحقاق، حيث يمكن تتبع الدعم الاجتماعي المباشر عبر المنصة، وذلك بالدخول على المنصة الخاصة بالدعم عبر الرابط الرسمي لها، وتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي، حيث يمكن من حسابك الاستعلام عن حالة طلبك من حيث كونه مقبول أو لا.

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مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر

يحدد مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر على حسب عدد أفراد الأسرة وحالتها، حيث يقسم الدعم إلى أكثر من نوع فمنها إعانة الولادة والمنحة الشهرية ومنها أيضا الإعانة الجزافية فتحصل كل أسرة على مبلغ نظير حالتها وعدد أفراد الأسرة، بحيث لا تقل عن 500 دَرْهم شهريًا، كما سنبين قيمة دعم باقي الأسرة كما هو موضح في الدول التالي:

بهذا يمكنك حساب قسمة الدعم الخاص بك كما يمكنك تتبع طلب الدعم الخاص بك من خلال منصة الدعم الاجتماعي المباشر.