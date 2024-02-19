الان هنا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 برقم الهوية عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” مظلتى”

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية الوجبة الأخيرة، 2024، والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من اتمام عمليات الفحص الكامل لجميع المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024، من اهم الانظمة التى أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الآونة الأخيرة، من أجل المساهمة في تقديم الدعم والمساعدة الاجتماعية الى الأسر الفقيرة ، ولذلك، شهدت الآونة الأخيرة أعلى نسبة بحث عبر محركات جوجل، نظرًا للأخبار المتداولة حول قرب موعد صرف المنحة،و تعد منحة الرعاية الاجتماعية من بين أهم برامج الدعم العراقية التي تستهدف آلاف الأسر العراقية منذ عدة سنوات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة 2024:

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق انه تم صرف منحة الرعاية الاجتماعية في تسع وجبات حتى الآن، حيث يتم صرف أكثر من عشرة دفعات في كل وجبة،و يتم استفادة الرجال والنساء من الجنسية العراقية الذين يعانون من ضروف مالية صعبة ولا يمتلكون أصولًا أو سجلات تجارية تعيق موافقة طلب التسجيل للحصول على الدعم، ومن المهم أن نذكر أن الأهلية للحصول على الرعاية الاجتماعية قد تختلف بناءً على الشروط والمتطلبات الحكومية، ولذا ينبغي على الأفراد المهتمين الاطلاع على التفاصيل الرسمية المقدمة من الجهات المعنية في العراق للحصول على معلومات دقيقة حول أهليتهم وإجراءات التسجيل والصرف.

رابط نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة مظلتي الإلكترونية من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن الأسماء المستحقة للدعم طبقا للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة، وذلك عن طريق الخطوات التالية: