صحيفة الماركا تعلن أن مبابي وقع عقداً مع نادي ريال مدريد حتى عام 2029.. إليكم التفاصيل الكاملة للخبر

أكدت صحيفة “ماركا”، التي تعد واحدة من أكثر الصحف تأثيراً في عالم كرة القدم الإسباني والأوروبي، أن مبابي فضل اختيار ريال مدريد حتى لو لم يكن العرض المالي الوحيد، أو حتى العرض المالي الأعلى، مع تأكيدها أن السياسة لم تلعب دوراً في هذا القرار، وأن مبابي نفسه أكد بوضوح قائلاً: “أنا لا أريد إلا اللعب لريال مدريد”، وإليكم التفاصيل.

صحيفة ماركا الاسبانية: سيتقاضى مبابي راتباً قد يصل إلى 20 مليون يورو في السنة

كارلوس كاربيو، مراسل “ماركا”، أفاد بأن كيليان مبابي قد وقع عقداً جديداً مع النادي الملكي يمتد حتى عام 2029، أي لمدة خمس سنوات، ووفقاً للاتفاق الذي ذكرته الصحيفة، فسيتلقى مبابي راتباً صافياً يتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بتحقيق الأهداف خلال فترة سريان العقد ذات السنوات الخمس، كما سيحصل اللاعب الفرنسي على حصة كبيرة من حقوق الصور تتجاوز الحصة التي كان يأخذها أسطورة النادي “كريسيانو رونالدو”، كما سيحصل على مكافئة توقيع عقد ضخمة، دون وجود تفاصيل دقيقة عن نسبة اللاعب من حقوق الصور أو قيمة مكافئة توقيع العقد، ولكن ستضح هذه التفاصيل في الأيام القادمة.

مبابي: أريد اللعب فقط لريال مدريد

أفادت صحيفة “ماركا” بأن قادة نادي ريال مدريد يسعون إلى تحقيق مزيد من الطموحات مع كيليان مبابي، إذ يدركون بالفعل أن ملعب سانتياغو برنابيو يشكل الوجهة الوحيدة في خيال اللاعب الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن العد التنازلي لحفل استقباله قد بدأ بالفعل، مع توقعات بوصول مبابي إلى ريال مدريد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، أي بعد مرور سبع سنوات من بداية المفاوضات، وتشير الصحيفة إلى أن اللاعب يتفهم تماماً طموحات ريال مدريد ومدى اعتمادها المستقبلي عليه، وهو يتمنى أن يترك أثراً كبيراً في النادي، كما أشارت ماركا أن مبابي يتوق إلى اللعب فقط بقميص نادي ريال مدريد الأبيض ولا شيء سواه.