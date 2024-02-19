نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2024 العراق [اربيل – دهوك – السليمانية] عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2024 العراق، حتى هذه اللحظة ما زال هناك الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في بعض المحافظات العراقية يبحثون عن نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2024 العراق، حيث كانت النتائج قد ظهرت في معظم المحافظات العراقية بشكل رسمي على مدار الأيام القليلة الماضية إلا أن هناك بعض المحافظات لم تظهر حتى هذه اللحظة، ومن المعروف هذه المرحلة هامة جداً في حياة ومستقبل الطلاب لذلك فيسعى جميع أولياء الأمور إلى معرفة نتائج أبناءهم والاطمئنان على الدرجات، وإليكم التفاصيل خلال السطور القادمة من هذا المقال.

نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2024 العراق

ظهرت نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2024 العراق في كل المحافظات العراقية فيما عدا ثلاث محافظات فقط وهم (السليمانية – دهوك – اربيل) حيث تظهر هذه النتائج في كل محافظة على حدة، فالمحافظة التي يتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بها يتم إعلان النتائج فوراً، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الخاصة بالطلاب في الثلاث محافظات المتبقية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث انتهى التصحيح ويتم الآن العمل على رصد وتجميع درجات الطلاب ومن ثم رفع كشوفات النتائج وذلك عبر موقع نتائجنا الوزاري حيث يتم نشر ملفات خاصة بالنتائج لجميع الطلاب في جميع المحافظات بصيغة Pdf لسهولة التحميل واستخراج النتائج.

استخراج نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2024 العراق

ساعات قليلة وسيتم إعلان نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2024 العراق في المحافظات التي لم تظهر بها النتيجة وسيتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من استخراج النتائج بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-