نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني على موقع نتائجنا الوزاري

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات في جميع المحافظات العراقية حول نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 حيث كانوا قد انتهوا من أداء الامتحانات منذ عدة أيام ويترقبون أي معلومات من جانب وزارة التربية العراقية حول موعد ظهور النتائج من أجل الاطمئنان على نتائجهم، حيث تعتبر هذه المرحلة هي نهاية مرحلة التعليم المتوسط والانتقال إلى المرحلة المقبلة وذلك ما تكمن فيه أهمية تلك المرحلة الدراسية بالنسبة للطلبة والطالبات.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

منذ الانتهاء من أخر امتحان لطلبة الصف الثالث متوسط وزاد البحث بشكل كبير جداً عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 جميع المحافظات، وأشارت المصادر من داخل وزارة التربية العراقية إلى أنه جاري الآن العمل على الانتهاء من التصحيح لكراسات إجابات الطلاب من أجل الانتقال إلى المرحلة القادمة وهي المراجعة والتدقيق ومن ثم اعتماد النتائج ورفعها عبر موقع الوزارة أو موقع نتائجنا، وأكد المصدر على أن عملية التصحيح تتم بشكل دقيق جداً لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون التعرض للظلم وسيتم المراجعة بدقة كبيرة جداً أيضاً، أما عن موعد إعلان النتائج فلم يتم ذِكر موعد محدد لظهورها وشددت الوزارة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ومن المتوقع أن يتم إعلان تلك النتائج خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله.

رابط نتائج ثالث متوسط 2024 جميع المحافظات

سيتم إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التابع للوزارة، ويمكن استخراج النتائج بالاسم أو الرقم الامتحاني بإتباع الخطوات الآتية:-