متاح الان.. Link إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

يبحث كثير من المستفيدين من التموين عن إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين حيث تعتبر بطاقة التموين الشهرية من المعونات التي تساعد كثير من المصريين على حمل أعباء الحياة وتساهم أيضًا البطاقة في توفير الكثير من الاحتياجات في المنازل المصرية ولهذا يبحث الكثير من المستفيدين عن طريقة إضافة المواليد الجديدة على البطاقة وذلك في إطار مساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول بطاقة التموين.

إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين

وقد أعلنت الوزارة عن كافة التفاصيل حول إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين حيث طالما أن عمر المولود لا يقل عن ال4 سنوات ومن الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو معاش التكافل الاجتماعي أو من فئة أبناء الشهداء فيمكن إضافتهم وبكل سهولة إلى البطاقة التموينية ويمكن أن يتم ذلك عبر عدة خطوات سهلة وبسيطة ومن أهم تلك الخطوات ما يلي :

سيتعين عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الرابط ثم الانتقال لموقع إدارة رعم مصر

سيتعين عليك إدخال رقم البطاقة التموينية ثم النقر على فتح حساب جديد

وفي الخطوة الأخيرة سيتعين عليك النقر على خدمات تقديم الطعام

سيتعين عليك بعدها كتابة اسم الأم

ثم سيتعين عليك الضغط على أيقونة إضافة أفراد جديدة على بطاقة العائلة

ثم سيتعين عليك كتابة اسم المولود الجديد المراد إضافته

أهم شروط إضافة المواليد الجديدة

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط حتى يتمكن الأباء من إضافة المواليد ولعل من أهمها :