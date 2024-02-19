سلي أطفالك مع القط والفار.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات وشاهد بدون انقطاع

تعتبر قناة توم وجيري من أهم وأشهرة القنوات التي زاد البحث عن ترددها في الفترة الأخيرة، حيث إن القناة تقوم بعرض العديد من البرامج المميزة وكذلك المغامرات التي تكون بين القط والفار على مدار اليوم، فضلاً عن كونها تعمل على تحديث الترددات الخاصة بها من وقت إلى أخر، ليسهل القيام بإستقبالها على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفي السطور التالية نوضح لكم إمكانية إستقبالها.

تردد قناة توم وجيري ومغامرات القط والفار

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري ومشاهدة مغامرات القط والفار، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد فهو 12149.

إضافة إلى أن استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

استقبل قناة توم وجيري على العرب سات

ويسهل العمل على استقبال قناة توم وجيري على العرب سات، وفقًا لما نص على التالي:-

القمر الصناعي للقناة فهو العرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11315.

معامل الإستقطاب هو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

كيفية استقبال قناة توم وجيري

هناك بعض الخطوات الهامة حتى تتمكن من استقبال قناة توم وجيري، وفقًا لما يأتي:-