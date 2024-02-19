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“نزليها وفرحي العيال” تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة أفضل محتوى للأطفال مجاناً

أحمدمنذ 18 ثانية
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تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024
تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024

أصبح تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024 هو واحد من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها على الإنترنت في الفترة السابقة نظراً لقيمة القناة ومحتواها المميز الذي تقدمه للأطفال، ولذلك فأصبح الجميع يرغب في استقبال تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية حيث تعمل القناة على تسلية الأطفال والترفيه عليهم بأفضل جودة ممكنة وبشكل محاني.

تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024

تُعد قناة تنة ورنة هي واحدة من أفضل القنوات التي تقدم محتواها للأطفال وتُدخل البهجة والسرور على قلوب الكبار والصغار وتنير شاشات المنازل بذلك المحتوى المميز الذي تقدمه، حيث يقدم تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024 مجموعة مميزة من أفضل محتوى سواء كان محتوى ترفيهي أو تعليمي أو تثقيفي وتشجيعي للأطفال، وذلك من خلال الأغاني والأناشيد وكل ذلك بشكل مجاني دون دفع أي رسوم وبأفضل جودة للصوت والصورة، ويمكن ضبط التردد الجديد للقناة على النايل سات من خلال البيانات التالية:-

القمر الصناعيتردد القناةمعدل الاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
النايل سات11853أفقي H275002/3 أو 5/6
تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024
تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024

ضبط تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024

يمكن استقبال وضبط تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024 على النايل سات من خلال إتباع الخطوات التالية:-

  • أولًا: الضغط على زر القائمة Minu من الريموت.
  • ثانيًا: قم بالدخول على قائمة التركيب أو التثبيت.
  • ثالثًا: انقر على إضافة تردد جديد يدوياً.
  • رابعًا: حدد القمر الصناعي “نايل سات” ثم ادخل التردد وكافة البيانات.
  • خامسًا: فور انتهاء التحميل قم بالضغط على حفظ ثم استمتع بمشاهدة القناة.
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أحمدمنذ 18 ثانية
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