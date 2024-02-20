خبر زي السكر.. أخر اخبار التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن
التصالح في مخالفات البناء
يعتبر التصالح في مخالفات البناء ضمن مجموعة التغيرات والتعديلات المحورية في قانون البناء التي تساءل حولها الكثير من المواطنين، لا سيما أن الجميع يرغب فيه إنشاء الأماكن السكنية المخطط لها ولكن عند البناء وجدت بعض المخالفات التي قام بها المواطن، الأمر الذي جعل المواطن يقع في دائرة القانون، ومن هنا وجدنا أنه لا بد من أن نعلمكم بتفاصيل أكثر حول كيفية التصالح في حالة مخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناء
لقد تداول الكثير من الأشخاص الأخبار التي تفيد أنه جاري فتح باب التصالح في مخالفات البناء الأمر الذي تسائل الكثير من المواطنين عن مدى صحته، حيث إن جميع المواطنين الذين سبق لهم الوقوع في دائرة القانون أثناء البناء يرغبون في إنهاء هذه المشاكل والحصول على أحقية البناء بشكل سليم، ومنها فإننا وجدنا أنه بعدما قام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد تم أخذ قرار صدور اللائحة التنفيذية لهذا الأمر في يوم ٢٢ فبراير الجاري.
اعــرف “المستندات + المصاريف” كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء 2024 في القري والمدن علي الأراضي الزراعية
بالإضافة إلى أننا وجدنا أن الهيئة الإدارية لديها الحق في التصالح في مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل هذا القانون، ومن ضمنها تغيير الاستخدام الخاص ببناء المناطق التي لا يوجد لديها مخططات مسبقة.
شروط التصالح في مخالفات البناء
بعدما تعرفنا على التعديلات الجوهرية التي نص عليها قانون البناء في ثوبه الجديد فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول شروط التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت على هذا النحو التالي:
- أولا لا بد من سداد رسوم الفحص الجديد، كون ذلك يعتبر تأكيدا على رغبة المواطن في التصالح.
- لا بد من تطبيق سعر المتر المربع للشقة وفقا للأسعار المعتمدة في قانون 2009.
- في حال تم قبول طلب التصالح يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام في هذه الدعاوى، التي تم صدورها كـ مخالفة لقانون البناء حتى الحكم فيها.