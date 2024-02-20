خبر زي السكر.. أخر اخبار التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن

يعتبر التصالح في مخالفات البناء ضمن مجموعة التغيرات والتعديلات المحورية في قانون البناء التي تساءل حولها الكثير من المواطنين، لا سيما أن الجميع يرغب فيه إنشاء الأماكن السكنية المخطط لها ولكن عند البناء وجدت بعض المخالفات التي قام بها المواطن، الأمر الذي جعل المواطن يقع في دائرة القانون، ومن هنا وجدنا أنه لا بد من أن نعلمكم بتفاصيل أكثر حول كيفية التصالح في حالة مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء

لقد تداول الكثير من الأشخاص الأخبار التي تفيد أنه جاري فتح باب التصالح في مخالفات البناء الأمر الذي تسائل الكثير من المواطنين عن مدى صحته، حيث إن جميع المواطنين الذين سبق لهم الوقوع في دائرة القانون أثناء البناء يرغبون في إنهاء هذه المشاكل والحصول على أحقية البناء بشكل سليم، ومنها فإننا وجدنا أنه بعدما قام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد تم أخذ قرار صدور اللائحة التنفيذية لهذا الأمر في يوم ٢٢ فبراير الجاري.

بالإضافة إلى أننا وجدنا أن الهيئة الإدارية لديها الحق في التصالح في مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل هذا القانون، ومن ضمنها تغيير الاستخدام الخاص ببناء المناطق التي لا يوجد لديها مخططات مسبقة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

بعدما تعرفنا على التعديلات الجوهرية التي نص عليها قانون البناء في ثوبه الجديد فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول شروط التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت على هذا النحو التالي: