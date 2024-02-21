قبل رمضان هتقبض كام: موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% – الحق شوف حسابك

نقدم لكم موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يتساءل الكثيرون عن موعد صرف المعاشات خاصة عقب إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، هذا بالإضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% أيضًا ومن المقرر تنفيذ تلك القرارات خلال شهر مارس المقبل، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأسطر التالية.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

ارتفعت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، خاصة مع اقتراب صرف معاش شهر مارس وحلول شهر رمضان 2024، وكذلك قرار السيد رئيس الجمهورية عن زيادة معاشات ما يزيد عن 13 مليون مستحق بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه، هذا إلى جانب زيادة معاش تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه وعن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس ستكون اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مارس 2024 لمدة 6 أيام حيث تنتهي يوم 6 مارس من نفس العام.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاش شهر مارس 2024 من خلال الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية من هنا

قم بإنشاء حساب جديد حتى تستطيع الاستعلام عن المعاش والاستفادة من كافة خدمات موقع الوزارة.

اختر أيقونة صاحب معاش، ثم انقر بعد ذلك على الخدمات التأمينية.

انقر على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

أدخل الرقم القومي الخاص بك، ثم قم بالنقر على استعلام.

سيظهر أمامك في الحال كافة تفاصيل المعاش.

ما هي أماكن صرف معاش شهر مارس 2024

يمكن لذوي المعاشات صرف معاش شهر مارس 2024 من خلال عدة طرق ومنها مايلي:

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ شركة فوري.

ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية الخاصة بالهواتف المحمولة.

والجدير بالذكر أن قرر السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة أيضًا بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024 – 2025.