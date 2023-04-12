يتم الاستمرار في عمليات البحث والتحقق من أسماء الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية في المدن والمحافظات في جميع أنحاء العراق، مع انتظار المواطنين بفارغ الصبر إعلان كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فهي مصادر مؤكدة تأتي من داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الولوج إلى رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. يمكن الوصول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية عن طريق الانتقال إلى رابط الموقع. من ثم، يتوجب كتابة رقم الهوية الذكية في حقلها المخصص. قم فقط بإضافة خمسة أرقام من الكود البصري للتأكيد. بعد ذلك، نقوم باختيار صندوق التحميل للملفات التي تشمل الوجبة التاسعة. يمكن البحث عن الاسم الرباعي من خلال كتابته في مربع البحث. التأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يتوجب على الفرد الذي يرغب في التقدم أن يكون قد سجل في جهات شؤون اجتماعية.

يتعين على المتقدم أن يَكُنْ لَدَيْهِ أيّة أصُول ثَّمِينة.

إضافة جميع البيانات المطلوبة.

رفع جميع المستندات المطلوبة.

منصة مظلتي الوجبة التاسعة

من ناحية أخرى، حددت الوزارة شروطًا محددة يتم صرف الوجبة التاسعة والأخيرة علي أساسها، وتشمل بشكل رئيسي