pdf.. تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل المحافظات

تساءل الكثير من الأشخاص عن رابط منصة مظلتي 2023، حيث تكون تلك المنصة تابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية في دولة العراق، وتقوم تلك المنصة بتقديم عدد كبير من الخدمات والمساعدات الهامة للمواطنين في مختلف المدن والمحافظات العراقية، ونرصد الآن كافة التفاصيل حول رابط المنصة وكيفية الدخول عليها وأهم المميزات أيضاً التي تقدمها تلك المنصة.

رابط منصة مظلتي 2023

تقدم منصة مظلتي الكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين العراقيين في كافة أنحاء المدن والمحافظات العراقية، كما إنها تساعد الأشخاص على تحديث البطاقات التموينية الخاصة بهم، كما تمكن أيضاً تلك المنصة جميع المواطنين من التسجيل في قاعدة بينات الفقر في العراق، وأيضاً يمكن من خلال المنصة تقديم مظلتي خدمة تحديث العنوان السكني في البطاقة الذكية، أما عن الخدمات والمساعدات التي تقدم للمواطنين على رابط منصة مظلتي فأن المنصة تقوم بنشر جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويكون ذلك في كل وجبة يتم تقديمها.

معلومات عن منصة مظلتي

يذكر إنه قد تم إطلاق هذه المنصة بناء على توجيهات من وزير العمل في دولة العراق، وتهدف تلك المنصة من أجل وضع المعايير الأساسية ليتم من خلالها التعرف على الحالة الاجتماعية للأسر العراقية.

كما أن منصة مظلتي تقوم بتقديم العديد من الخدمات والتي تكون خاصة بالشئون الاجتماعية للأسر العراقية ومعرفة الأحوال الاجتماعية للجميع، فيما يتم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين بالعراق وبالأخص في الظروف التي تمر بها في الوقت الحالي.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة التاسعة

أولاً: يتم الدخول على رابط منصة مظلتي من خلال الرابط التالي من هنا.

ثانياً : يتم تسجيل الدخول الخاص بالشخص، ويكون ذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً: يقوم الشخص بكتابة رمز التحقيق، وأيضاً يقوم باختيار مربع الرعاية الاجتماعية.

رابعاً: بعد ذلك يقوم الشخص باختيار مربع الأسماء المشمولة بالرعاية بالخانة المخصصة لذلك.

خامساً: ومن ثم يتم الضغط على مربع تحميل الكشوفات مباشرة وتظهر أمامك كافة التفاصيل.

وفي الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول رابط منصة مظلتي 2023، ونتمني أن تكون قد نالت اعجابكم.