الان Link الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024 عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024 من أجل صرف التموين أو إضافة مواليد جدد أو غير ذلك لمن تتوافر لديهم شروط الصرف، كما تتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التي تخص بطاقة التموين وصرف السلع ونقل بيانات المستفيد من البطاقة من محافظة إلى أخرى وغير ذلك من العديد من الخدمات الأخرى.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024 إلكترونيا بكل سهولة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

قم أولا بالذهاب إلى البوابة الرقمية وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://digital.gov.eg/

سجل الدخول بعدها عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لهم.

أختر بعد ذلك كلمة خدمات التموين من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية ومن ثم اختر كلمة الاستعلام عن صرف التموين.

سيطلب منك تسجيل الدخول باسم صاحب بطاقة التموين والرقم القومي الخاص به.

اضغط بعدها على كلمة تأكيد البيانات عند الانتهاء من إدخالها.

انقر في النهاية على كلمة الاستعلام عن صرف وسوف تظهر لك كافة البيانات التي تخص صاحب بطاقة التموين وآخر عملية صرف له.

خدمات بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات المختلفة للمستفيد من بطاقة التموين وهذه الخدمات يمكن أن تتمثل في الآتي:

يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

كما يمكن من خلال هذه البوابة نقل بيانات المستفيد من محافظة إلى محافظة أخرى تابعة له.

كما يمكن من خلال هذه البوابة الاستعلام عن أي بيانات تخص صاحب بطاقة التموين أو صرف السلع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين

حتى يتمكن المواطن المصري محدود الدخل من استخراج بطاقة التموين، يجب تجهيز المستندات التالية: