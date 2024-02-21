“اجمد 7 شفرات” اكواد وشفرات جاتا سات اندرس 2024 GTA San Andreas

يبحث جميع اللاعبين عن اكواد وشفرات جاتا اندريس تلك اللعبة التي تصنف ضمن أكثر أنواع الألعاب الإلكترونية انتشار وألعاب الفيديو التي تم تحميلها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن هذه اللعبة ليست حديثة التواجد وإنما تم إطلاقها لأول مرة في عام 2004 ، كما أنها تصدرت ألعاب البلاي ستيشن ومن ثم أصبحت هذه اللعبة من أهم ألعاب الإكس بوكس، وزادت عمليات البحث حولها بالإضافة إلى أن هناك الكثير ممن يرغبون معرفة أكواد وشفرات هذه اللعبة المميزة.

اكواد وشفرات جاتا

تعتبر لعبة جاتا من الألعاب المميزة التي استحوذت على فئات عمرية كثيرة كونها تتميز بالحركة وتغيير الأماكن والنشاط وكذلك الرغبة في الوصول إلى الأماكن المختلفة، لا سيما أن البحث ارتفع حول اكواد وشفرات جاتا كونه من خلالها يستطيع اللاعب الحصول على مختلف الملابس سواء ملابس الشرطة أو الجيش.

بالإضافة إلى أنها تساعد في فتح الكثير من المهمات، لذلك ازدادت عمليات البحث حول هذه الأكواد وإليكم مجموعة من الأكواد التالية:

أسلحة المستوى الأول: LXGIWYL الشرطة تلاحقك بنجمتين: OSRBLHH أسلحة المستوى الثالث: UZUMYMW طقس ممطر: AUIFRVQS أسلحة المستوى الثاني: KJKSZPJ اللعبة بطيئة: LIYAAY طقس مشمس: AFZLLQLL

شفرات لعبة جاتا اندرس 2024

على ما يبدو هذه اللعبة أصبحت من أكثر الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على أكواد وشفرات يبحث عنها جميع محبي لعبة جاتا اندرس، بالإضافة إلى أنه بعدما وضعنا جزء من اكواد وشفرات جاتا قررنا أن نضع لكم الشفرات الجديدة في هذه اللعبة والتي جاءت على هذا النحو التالي: