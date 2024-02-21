عبر منصه مظلتي الان.. تحميل pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاحتماعية

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق، كما يمكن الاستعلام عن كشف الأسماء المستفيدة منه من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يجب توافر العديد من الشروط المختلفة المطلوبة في الشخص المتقدم للحصول على هذا الدعم في العراق في المواعيد المستحقة والاستفادة منه لمواجهة ظروف المعيشة الاقتصادية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لهذا العام يجب أولا الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وذلك عن طريق هذا الرابط https://molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

قم بعدها باختيار كلمة الخدمات الاجتماعية من الخيارات الظاهرة أمامك ومن ثم اختر كلمة قسم الرعاية الاجتماعية.

اضغط بعدها على كلمة استعلام عن أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذا الدعم للوجبة السابعة.

كما يجب أن يكون مقيم على أراضي العراق.

يجب أن يتراوح عمره ما بين ثمانية عشر ولا يتجاوز ستين عامًا بالنسبة للرجل العراقي.

يجب أيضا ألا يقل عمر المرأة العراقية عن خمسة عشر عامًا ولا يتجاوز خمسة وخمسين عامًا أثناء التقديم.

لابد وأن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم غير مستقر أو ضعيف

المستندات اللازمة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد التعرف على طريقة الاستعلام على اسماء الرعاية الاجتماعية، يجب التعرف على المستندات والأوراق اللازمة للحصول على الدعم من دولة العراق، والتي منها:

البطاقة الشخصية للمتقدم.

الحصول على الإقامة الدائمة في العراق.

إحضار إثبات من السجل المدني للحصول على الدعم

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية