“استقبلها بسهولة” تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2024.. قناة وناسة وتوم وجيري وطيور الجنة

الكثير من الآباء والأمهات يرغبون في معرفة طريقة تنزيل تردد جميع قنوات الأطفال على نايل سات، إذ يحرص كل أم وأب على توفير كل سبل السعادة والترفيه لأبنائهم، وذلك من خلال متابعة أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال، والتي تتميز بتقديم محتوى هادف وذات جودة مميزة تهدف إلى إثراء الطفل وتثقيفه، وحرصا منا موقع البديل الإخباري على توفير كل ما يبحث عنه زوارنا، نُقدم لكم تردد لجميع قنوات الأطفال الشهيرة، والتي تُقدم العديد من البرامج وأفلام الكرتون الرائعة، إلى جانب تقديم الأغاني والأناشيد التي يفضلها الأطفال ويتغنون بها دوما.

تردد أشهر قنوات الأطفال على نايل سات

يوجد الكثير من قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، ولكن هناك قنوات حصلت على شعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك بفضل تميز تلك القنوات في تقديم المحتوى الجيد والمبتكر الذي لا تقليد فيه للقنوات الأخرى، مما جعل تلك القنوات تشتهر بكثر في أغلب بيوت العالم العربي، ومن أشهر تلك القنوات قناة طيور الجنة، وقناة وناسة بيبي، وقناة توم وجيري، إضافة إلى قناة كرتون نتورك وقناة مجاد وقناة سبيستون، ويعتبر القمر الصناعي نايل سات من أشهر الأقمار الصناعية في الوطن العربي، وقد تم إطلاقه عام 1996، ومقره في مدينة السادس من أكتوبر في مصر

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2024

يُمكن استقطاب تردد أشهر قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام الترددات التالية:

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب ماجد كيدز 12225 27500 أفقي (H) توم وجيري 11345 27500 أفقي (H) كوكي كيدز 11061 27500 عمودي (V) مودي كيدز 11603، 11607 27500 أفقي (H) طيور الجنة 11310 27500 أفقي (H) MBC3 11475 27494 عمودي (V) كرتون نتورك بالعربية 12225 27500 أفقي (H) كوكى تي في 11607 27485 أفقي (H) سبيستون 11785 27500 عمودي (V) ميكي تي في 11530 27492 أفقي (H)

طريقة تنزيل ترددات قنوات الأطفال على نايل سات

يتم تنزيل ترددات قنوات الأطفال على نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية: