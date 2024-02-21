“استقبلها بسهولة” تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2024.. قناة وناسة وتوم وجيري وطيور الجنة
تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2024
الكثير من الآباء والأمهات يرغبون في معرفة طريقة تنزيل تردد جميع قنوات الأطفال على نايل سات، إذ يحرص كل أم وأب على توفير كل سبل السعادة والترفيه لأبنائهم، وذلك من خلال متابعة أكثر الأشياء التي يحبها الأطفال، والتي تتميز بتقديم محتوى هادف وذات جودة مميزة تهدف إلى إثراء الطفل وتثقيفه، وحرصا منا موقع البديل الإخباري على توفير كل ما يبحث عنه زوارنا، نُقدم لكم تردد لجميع قنوات الأطفال الشهيرة، والتي تُقدم العديد من البرامج وأفلام الكرتون الرائعة، إلى جانب تقديم الأغاني والأناشيد التي يفضلها الأطفال ويتغنون بها دوما.
تردد أشهر قنوات الأطفال على نايل سات
يوجد الكثير من قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، ولكن هناك قنوات حصلت على شعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك بفضل تميز تلك القنوات في تقديم المحتوى الجيد والمبتكر الذي لا تقليد فيه للقنوات الأخرى، مما جعل تلك القنوات تشتهر بكثر في أغلب بيوت العالم العربي، ومن أشهر تلك القنوات قناة طيور الجنة، وقناة وناسة بيبي، وقناة توم وجيري، إضافة إلى قناة كرتون نتورك وقناة مجاد وقناة سبيستون، ويعتبر القمر الصناعي نايل سات من أشهر الأقمار الصناعية في الوطن العربي، وقد تم إطلاقه عام 1996، ومقره في مدينة السادس من أكتوبر في مصر
تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2024
يُمكن استقطاب تردد أشهر قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام الترددات التالية:
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|ماجد كيدز
|12225
|27500
|أفقي (H)
|توم وجيري
|11345
|27500
|أفقي (H)
|كوكي كيدز
|11061
|27500
|عمودي (V)
|مودي كيدز
|11603، 11607
|27500
|أفقي (H)
|طيور الجنة
|11310
|27500
|أفقي (H)
|MBC3
|11475
|27494
|عمودي (V)
|كرتون نتورك بالعربية
|12225
|27500
|أفقي (H)
|كوكى تي في
|11607
|27485
|أفقي (H)
|سبيستون
|11785
|27500
|عمودي (V)
|ميكي تي في
|11530
|27492
|أفقي (H)
طريقة تنزيل ترددات قنوات الأطفال على نايل سات
يتم تنزيل ترددات قنوات الأطفال على نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا قم بالضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد (Remote Control) الخاص بالريسيفر.
- ثم اعمد إلى باختيار خيار التركيب (Installation) من بين الخيارات المتاحة.
- بعدها حدد خيار البرمجة (Programming) ثم خيار الضبط اليدوي (Manual Setting) من القائمة ذاتها.
- ثم أدخل تردد القناة المراد تنزيلها والمكون من خمسة أرقام، مثل 12225.
- بعد ذلك قم بإدخال الترميز (Symbol Rate) الخاص بالقناة والمكون من خمسة أرقام أيضا، مثل 27500.
- وقم باختيار الاستقطاب (Polarization) الخاص بالقناة، سواء أفقي (Horizontal) أو عمودي (Vertical).
- ثم قم بالضغط على زر البحث (Search) للبدء في البحث عن القناة.
- وبعد الانتهاء من البحث، ستظهر لك قائمة بالقنوات الموجودة على هذا التردد، قم باختيار القناة التي تريدها واضغط على زر حفظ (Save) لإضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.