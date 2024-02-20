جميع الكشوفات pdf.. قائمة اسماء اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

ننشر لكم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، تسعى الحكومة العراقية بكل ما أوتيت من قوة على مساعدة مواطنيها وبخاصة الأسر الفقيرة ومعدومي الدخل عن طريق تقديم الدعم المادي لهم من أجل رفع الأعباء عن كاهلهم وسد احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، من خلال دعم الرعاية الاجتماعية، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأسطر التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتطلع الكثيرون لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وقد قام السيد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن دعم الرعاية الاجتماعية سيتم صرفه للفئات المستحقة فقط وفقًا لزيارات وبحوث خاصة يقوم بها الباحث الميداني، كما أعلن أنه سيتم حصر أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة والإعلان عنها من خلال منصة مظلتي التابعة للوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى منصة مظلتي الإلكترونية

من هنا .

انقر على أيقونة أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

قم بتحديد اسم المحافظة التابع لها.

انقر بعد ذلك على أيقونة تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بالبحث عن أسماء بين أسماء المستفيدين، أو حمل الكشوفات بصيغة pdf وابحث عن اسمك بعد ذلك.

ما هي شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عدة شروط وضوابط لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة داخل العراق.

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة ولا يتجاوز 60 سنة بالنسبة للرجال.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 سنة ولا يتجاوز 55 سنة بالنسبة للنساء.

يشترط عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات بقيمة مالية.

يلزم ألا يكون المتقدم يتقاضى راتبًا من أي جهة حكومية.

يجب أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم 4 أفراد فأكثر.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية