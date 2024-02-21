بشرى سارة.. موعد صرف مرتبات مارس 2024 وطريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة

بات موعد صرف مرتبات مارس 2024 مع الزيادة الجديدة حيث تثير هذه الخطوة استفسارات عديدة من قبل المواطنين، حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة موعد صرف المعاشات مع هذه الزيادة الجديد؛ وفي تصريح سابق، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تنفيذ زيادة المعاشات الجديدة سيتم بدءًا من الأول من شهر مارس 2024؛ وتأتي هذه الزيادة الجديدة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

من المقرر صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من مارس وحتى السادس منه، وذلك لتيسير عملية الصرف على المواطنين؛ سيتمكنون من سحب معاشاتهم بسهولة من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك والبريد، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن قرار بتقديم موعد صرف المعاشات للمستحقين في شهر مارس القادم، حيث سترتفع هذه المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15%؛ على الرغم من أن الخطة الأصلية كانت لصرف الزيادة في يوليو، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة دعت لاتخاذ هذا القرار وتقديم موعد الصرف وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالزيادة الجديدة

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر مارس القادم، وذلك بناءً على الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم لعام 2024 من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ إليكم الخطوات للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم لعام 2024: