“هنا خريطة الدراما”.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة

يتزايد اهتمام الكثير من الأفراد بالتعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2024 على القنوات الرمضانية المختلفة، سواء كانت درامية، كوميدية، تاريخية، أو اجتماعية؛ ويتزايد البحث عن هذه المعلومات في الفترة الأخيرة، نظرًا لاقتراب بداية شهر رمضان واقتراب بداية الموسم الرمضاني، حيث يرغب الكثيرون في معرفة الوقت المتبقي حتى حلول هذا الشهر الفضيل.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

سيبدأ عرض قائمة مسلسلات رمضان 2024 بداية من الشهر الكريم، الذي سيبدأ يوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس، وقد يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل، وفيما يلي أبرز مسلسلات الشهر المبارك:

“الكبير أوي”: بطولة الفنان أحمد مكي.

“الحشاشين”: بطولة الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

“المواطن الجزء الرابع”: بطولة الفنان حمادة هلال وخالد سرحان.

“صيد عقارب”: بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.

“بيت الرفاعي”: بطولة الفنان أمير كرارة وريم مصطفى وأحمد رزق.

“العتاولة”: بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة زينة.

“حق عرب”: بطولة الفنان أحمد العوضي ووفاء عامر.

“خالد نور وولده نور خالد”: بطولة الفنان شيكو وكريم محمود عبد العزيز.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعلن جميع القنوات عن البرومو الرسمي لمسلسلاتها، وهناك مجموعة متنوعة من القنوات التي ستقدم المسلسلات الرمضانية لعام 2024، بما في ذلك المسلسلات الحصرية على بعض القنوات؛ ومن بين أبرز القنوات الناقلة لهذه المسلسلات: