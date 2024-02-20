“أجمل مغامرات القط والفار” اضبط تردد قناة توم وجيري ولادك مش هيملوا منها أبدا  مغامرات وحكايات متجددة ومشوقة علي مدار الساعة

أضبط تردد قناة توم وجيري، حيث أنها من القنوات التي لها متابعين من جميع أنحاء العالم، وذلك لكونها تبث بشكل مستمر أفلام كرتون توم وجيري الكلاسيكية التي يحبها الصغار والكبار، كما انها مشاهدة هذه النوعية من الأفلام الكرتونية أمنه على الطفل، كونها لا تحتوي على أصوات عالية، أو مشاهد بشرية عنيفة.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

تابع قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد 11315 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

تابع القناة على القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

التردد 11345 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

شخصيات كرتون توم وجيري

شخصيات كرتون توم وجيري كما يلي:

توم قطة ذات لون أزرق رمادي يعيش حياة مدللة للغاية.

جيري هو فأر البيت البني.

السيدة تو شوز يعيشان في منزلها.

سبائك الكلب صديقهما.

خطوات ضبط القناة على التليفزيون

لكي تضبط تردد القناة على التليفزيون اتبع الخطوات التالية:

اضغط على مفتاح القائمة في جهاز الريموت.

ثم انقر على “البحث اليدوي”.

اختر القمر الصناعي.

أضف تردد القناة كما وضحنا في الفقرة السابقة.

انقر على “بحث”.

أسماء مسلسلات كرتون توم وجيري

نقدم لكم أشهر مسلسلات توم وجيري كما يلي:

توم وجيري .

توم وجيري الكوميدي .

توم وجيري كيدز.

حكايات توم وجيري.

توم وجيري في نيويورك.

تم إصدار أول فيلم روائي طويل مقتبس عن السلسلة، وهو Tom and Jerry Movie، في عام 1992.

كما تم إنتاج 13فيلمًا مباشرًا الفيديو منذ عام 2002.

لمحة عن كرتون توم وجيري

نتعرف أكثر على المسلسل الكرتوني توم وجيري من خلال السطور التالية: