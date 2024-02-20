“خلي العيال تفرح وتزقطط” .. تردد قناة تنه ورنه الجديد 2024.. مستني ايه نزلها بسرعة..!!

تُعد قناة تنة ورنة من أشهر قنوات الأطفال العربية فهي تقدم محتوى ترفيهيا هدفا يُناسب جميع الأعمار تضم القناة باقة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم هذا ويبحث الكثير من الاباء عن تردد قناة تنه ورنه لذلك سوف نوفي لكم تردد هذه القناة.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

قناة تنة ورنة تُعتبر واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ممتعًا وترفيهيًا يضفي البهجة والسرور على قلوب الصغار والكبار على حد سواء. بفضل ترددها الجديد لعام 2024 تأتي القناة بمجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية والثقافية التي تساهم في تنمية قدرات الأطفال وإثراء معرفتهم يمكنك ضبط التردد الجديد للقناة على النايل سات باستخدام البيانات التالية:-

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11853

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

مميزات قناة تنة ورنة

محتوى ترفيهي هادف يُناسب جميع الأعمار. رامج تعليمية تُساعد الأطفال على التعلم بطريقة ممتعة. برامج ترفيهية تُناسب جميع الأذواق. برامج تفاعلية تُساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الاجتماعية. جودة بث عالية. بث مجاني دون الحاجة

طريقة تنزيل القناة