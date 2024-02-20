رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 وشروط التسجيل

زاد البحث الفترة الأخيرة، عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، ويمكن التسجيل للحصول على هذا الدعم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية شرط استيفاء الشروط المحددة من قبل الحكومة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط الاستعلام عن كشوفات الأسماء المقبولة كما بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

أدخل قسم الرعاية الاجتماعية.

وقم بتحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2024.

بعد ذلك حدد الوجبة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة لمقدم الطلب مثل رقم الهوية الوطنية واسم المحافظة وغيرها.

اضغط على الزر للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتنزيل جميع الملفات بصيغة PDF على جهازك في أقل من دقيقة.

شروط التسجيل بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

حددت حكومة دولة العراق شروطًا للتسجيل بالرعاية الاجتماعية كما يلي:

تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

يتراوح العمر من 18 سنة فما فوق ويصل إلى 60 سنة للرجال.

يكون السن للنساء للتقدم يتراوح من 15 سنة إلى 55 سنة فقط.

بالإضافة إلى عدم امتلاك منزل أو أصول باهظة الثمن في دولة العراق.

حسن السير والسلوك لمقدم الطلب.

أقامة مقدم الطلب دائمًا في العراق.

المستندات اللازمة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

توجد بعض المستندات اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية وقد تختلف المستندات من محافظة إلى أخرى ولكن بشكل عام كالتالي:

هوية الأحوال المدنية.

بطاقة الإقامة.

شهادة الجنسية العراقية.

الشهادة التعليمية إن وجدت.

نسخة من شهادة الميلاد (للأطفال).

التقرير الطبي (في حالة الإعاقة).

كما يجب تقديم شهادة وفاة العائل، إذا كان مقدم الطلب يتيماً.

عقد إيجار السكن.

الفئات المستهدفة للرعاية الاجتماعي

توجد بعض الفئات التي توليها الحكومة الاهتمام كالتالي: