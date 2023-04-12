يتغير تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 حسب القمر الصناعي المستخدم لإذاعتها، ويحتاج المشاهد إلى اتباع بعض الخطوات لتلقي هذه القناة على شاشة التلفزيون ومشاهدة كل مسلسلات تركية وعربية، بالإضافة إلى برامج الأخبار وأفلام عربية مثيرة، نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 120، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 120

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 على القمر الصناعي نايل سات وهو كما يلي

جودة القناة هي sd.

القناة غير مشفرة.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 هو 10865.

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية علي جهاز الاستقبال

يتعين علينا في البداية استخدام جهاز التحكم والنقر فوق زر “القائمة” المتوفر فيه.

بعد ذلك، سيتم عرض قائمة رئيسية على شاشة التلفزيون تحتوي على العديد من الاختيارات، يتم النقر فوق كلمة “option” باستخدامها.

ثم، يتم الضغط على زر التثبيت الموجود في وحدة التحكم.

سيتم عرض قائمة تحتوي على خيارات متعددة ونختار منها الخيار الذي يحمل اسم التثبيت اليدوي.

يتم تحديد القمر الصناعي لهذه القناة وإدخال المعلومات اللازمة مثل التردد ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب ومعدل الترميز في المواقع المناسبة.

يتم في النهاية الضغط على زر الاحتفاظ، وبعدها يمكن استقبال وتشغيل شاشة التلفزيون قناة الفجر في الجزائر.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بعدد من الخصائص المتفردة مثل

من أبرز مزايا قناة الفجر الجزائرية هو توفرها على مدار الساعة طوال اليوم. يعرض الكثير من المسلسلات والأفلام والبرامج الإخبارية التركية والعربية بصفة متواصلة ومن غير توقف أو إشارة إلى الإعلانات. تُقدَّم القناة بشكل مجاني دون أيِّ تكاليف يومية أو شهرية أو سنوية للمُشاهدين. تضم هذه القناة منصة على موقع يوتيوب لمشاهدة الأفلام أو البرامج أو الأفلام التي سبق عرضها في وقت سابق. كل ما يُذاع عبر هذه القناة يتماشى ويتفق مع التقاليد والعادات العربية، ولا يخالفها. تتميز هذه الخدمة بالجودة العالية، وتعرض أعمال الفن والدراما بلا تشفير أو انقطاع.



في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 120، و المزايا الرئيسية التي تميز هذه القناة عن غيرها، بالإضافة إلى وجود بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتشغيلها وعرضها على الشاشة التلفزيونية.