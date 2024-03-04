رمضان داخل والبيض في السحور أساسي..سعر كرتونة بيض أبيض حاليًا في الأسواق المصرية ومعارض أهلا رمضان

سعر كرتونة بيض أبيض حاليًا، يُلاحظ اهتمام كبير من المواطنين والمستخدمين في مصر بمعرفة سعر كرتونة بيض أبيض للمستهلكين، والذي يعد إحدى المواضيع الشائعة التي يبدي الناس في جميع أنحاء محافظات الجمهورية اهتمامًا بها، خاصة بعد ملاحظة الزيادة الواضحة في تكلفتها مؤخرًا، وهذا التطور دفع العديد من المستهلكين إلى متابعة أسعار البيض باستمرار في سوق الدواجن المصرية، موقعنا يُقدم لكم تحديثات يومية حول كل ما يتعلق بأسعار كراتين البيض، فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

سعر كرتونة بيض أبيض حاليًا

استنادًا إلى العديد من الاستعلامات حول ما يكون ثمن كرتونة البيض الأبيض اليوم للمشتري، فإن تسعير علب البيض تقرر على الشكل التالي:

ثمن صندوق البيض المحلي ما يقارب 140 للحد الأقصى و 139 للحد الأدنى.

وصل سعر علبة البيض الأحمر إلى حوالي 151 جنيه كحد أعلى وإلى 150 جنيه كحد أدنى.

وصل سعر صندوق البيض الأبيض إلى حوالي 149 ليرة كأعلى قيمة، وإلى 148 ليرة كأدنى سعر.

اسعار البيض في الشركات والمزارع

فيما يلي سنعرض لكم كافة أنواع البيض في معظم الشركات والمزارع: