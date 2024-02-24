الإعلان عن وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم فيها والمؤهلات المطلوبة..وظيفة شيك وفي التكييف

وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم، يتساءل جميع المواطنين المصريين عن الوظائف التي يتم توفيرها كل فترة من قبل بنك القاهرة، حيث أن بنك القاهرة من أكبر البنوك في مصر حيث يصل عدد الفروع الخاصة بهذا البنك في جميع أنحاء مصر 231 فرع، فلهذا يتم الإعلان عن عدد من الوظائف التي تكون خالية في تلك الفروع والتي يقوم المواطنين بالتقديم فيها، فسنتعرف في هذا المقال اليوم عن وظائف بنك القاهرة وأيضًا الشروط الخاصة بالتقديم.

وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم

بنك القاهرة من أهم وأكبر البنوك على مستوى الدولة، وقد قام بنك القاهرة بتوفير بعض الوظائف المُتاحة التي تخص المواطنين، فقد تم الإعلان وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم، فتكون الوظائف كالآتي:

محاسبين ماليين.

محاسبين إداريين.

خدمة العملاء.

تلي سيلز.

موظفين استقبال.

إداريين.

سكرتارية.

شروط التعيين في بنك القاهرة

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توفيرها أولًا لكي يتم التقديم على الوظائف الخاصة ببنك القاهرة، فمن ضمن تلك الشروط هي: