أخبار مصر
الإعلان عن وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم فيها والمؤهلات المطلوبة..وظيفة شيك وفي التكييف
وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم، يتساءل جميع المواطنين المصريين عن الوظائف التي يتم توفيرها كل فترة من قبل بنك القاهرة، حيث أن بنك القاهرة من أكبر البنوك في مصر حيث يصل عدد الفروع الخاصة بهذا البنك في جميع أنحاء مصر 231 فرع، فلهذا يتم الإعلان عن عدد من الوظائف التي تكون خالية في تلك الفروع والتي يقوم المواطنين بالتقديم فيها، فسنتعرف في هذا المقال اليوم عن وظائف بنك القاهرة وأيضًا الشروط الخاصة بالتقديم.
وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم
بنك القاهرة من أهم وأكبر البنوك على مستوى الدولة، وقد قام بنك القاهرة بتوفير بعض الوظائف المُتاحة التي تخص المواطنين، فقد تم الإعلان وظائف بنك القاهرة وموعد التقديم، فتكون الوظائف كالآتي:
- محاسبين ماليين.
- محاسبين إداريين.
- خدمة العملاء.
- تلي سيلز.
- موظفين استقبال.
- إداريين.
- سكرتارية.
شروط التعيين في بنك القاهرة
هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توفيرها أولًا لكي يتم التقديم على الوظائف الخاصة ببنك القاهرة، فمن ضمن تلك الشروط هي:
- يجب أن يكون الشخص المُتقدم على درجة كبيرة من حسن المظهر.
- يجب أن يكون الشخص المُتقدم يستطيع التعامل مع جميع الشخصيات وأيضًا يستطيع الدخول في التفاوض والإقناع.
- يجب أن يستطيع الشخص المُتقدم التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وأيضًا برامج الأوفيس.
- يجب على الشخص المُتقدم أن يكون لديه خبرات مُسبقة في العمل في نفس المجال.
- يجب على الشخص المُتقدم أن يكون قد حصل على شهادات خاصة بالكورسات التابعة لبرامج المُحاسبة المختلفة والتي سيقوم باستخدامها في العمل.
- يجب ألا يزيد العمر الخاص بالشخص المُتقدم عن 30 عام.