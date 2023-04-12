ينتظر الكثيرون من المواطنين في العراق إعلان الوزارة عن أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي لعام 2023، وذلك لتلقيهم المساعدة التي تشمل الوجبة التاسعة، نظرًا لأوضاعهم الاقتصادية التي تشهد تحديات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والبرامج الاجتماعية تأتي بفائدة كبيرة للأسر المحتاجة، حيث إن الكثير منهم يواجهون صعوبة في تأمين الطعام لعائلاتهم. ولذلك فإنهم يتوجهون إلى وزارة التي تقدم دعمًا مستمرًا لهم، من خلال عدد كبير من البرامج الاجتماعية، ولا بُد من ذكر أنّ هذه البرامج تسبب في أثر جيد للشرائح المستحقة في المجتمع، نقدم لكم رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة الأخيرة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة الأخيرة

يتم إعداد وجبة أخيرة لدعم المقبولين الذين سيتزوجون وغيرهم من الفئات التي تحتاج دعمًا خلال الفترة القادمة، وُتَوَقَّعُ إعلان أسماء المرشحين المقبولين هذا الأسبوع بناءً على بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

يمكن للجميع أن يتحقق من أسماء المرشحين الناجحين في الدفعة التاسعة بزيارة الموقع الإلكتروني المرفق الذي نوفره أدناه للتعرف على أسمائهم.

الدخول إلى موقع وزارة العمل المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية.

ثم اختار منصة مظلتي من بين الخيارات المتاحة على الصفحة.

ثم نختار قسم الرعاية الاجتماعية.

ثم نقوم بالضغط على أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة التاسعة.

تدوين المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح للشخص المتقدم.

الضغط على زر استعلام.

منصة مظلتي الوجبة التاسعة

على الجانب الآخر، حددت الوزارة مجموعة من المعايير التي يتم بناءً عليها تقديم الوجبة التاسعة والأخيرة، وهذه المعايير تشمل