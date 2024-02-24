بيت الوطن لكل أبناء الوطن..طرح أراضي للمصريين بالخارج 2024+شروط الحصول على قطعة أرض

طرح أراضي للمصريين بالخارج بعد إعلان السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه طرح أراضي للمصريين بالخارج، بدأ العديد من المصريين في البحث حول هذه الفرصة، ويجري التنسيق حاليًا مع وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة، بالإضافة إلى قطع أرض ضمن مشروع “بيت الوطن”، وتخصيص وحدات خاصة للمصريين في الخارج، يقدم موقعنا خدمة مستمرة لزواره، من خلال تقديم معلومات حول هذا المشروع وكل ما يتعلق به، لنزيدكم بكل قرار جديد.

أماكن طرح أراضي للمصريين بالخارج بيت الوطن

وأكدت وزارة الإسكان أن مشروع بيت الوطن سيظل مستمرًا ومستمرًا، وهناك تحضير لطرح وحدات سكنية في مدن مثل “القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد”، حيث يمكن للمواطنين التقدم حسب الشروط التي سيتم الإعلان عنها تباعًا للطرح القادم.

كراسة شروط مشروع بيت الوطن

في كراسة شروط مشروع بيت الوطن، تُحدد الشروط الرئيسية التي يتم وضعها من قِبل وزارة الهجرة، حيث سنطرق عليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل فيما يلي: