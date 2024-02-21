اعمل الحركة دي قبل ما تحط الكارت ف العداد..طريقة تقليل استهلاك عداد الكهرباء الجديد بدون أي مخالفات من الشركة//مهندس في الشركة اللي قالها

تقليل استهلاك عداد الكهرباء الجديد، هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن الطريقة التي من خلالها يتم تقليل استهلاك الكهرباء في المنزل خاصةً إذا كان عداد الكهرباء هو العداد الجديد، حيث يريد جميع المواطنين أن يقوموا بترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة عليها لكي تستمر أطول فترة ممكنة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الطرق التي يجب اتباعها لترشيد وتقليل استهلاك الكهرباء.

تقليل استهلاك عداد الكهرباء الجديد

يبحث المواطنين عن الطرق التي يمكنهم من خلالها توفير الرصيد الخاص بالشحن التابع لعداد الكهرباء الجديد الذي يُسمى بعداد الكارت، فيتم شحن هذا الكارت كل شهر ومن خلاله يستطيع العداد أن يقوم بتوفير الكهرباء للمنزل، فلكي يتم ترشيد الشحن يجب أن يتم تقليل استهلاك عداد الكهرباء الجديد، فهناك بعض النصائح التي يجب على الجميع أن يتبعها للمحافظة على الكهرباء والترشيد فيها.

شحن العداد في أول الشهر

من أول النصائح التي يجب اتباعها هي شحن العداد في أول الأيام الخاصة بالشهر، حيث يتم اعتبار العداد على الشريحة الأولى.

توفير الاستهلاك

يجب أن يتم ترشيد استهلاك المنزل من الكهرباء وإطفاء جميع الأنوار في حالة عدم الحاجة، كما يجب أن يتم الحفاظ على الكهرباء خاصةً في آخر الأيام من الشهر.

ضبط الوقت

يجب أن يتم التأكد من أن العداد قد تم ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح به، حيث أن هذا التوقيت يكون خاص بشحن الكارت.

اللمبة الحمراء

يجب أن يتم متابعة الإنذار الخاص بالعداد، حيث أن العداد يقوم بإظهار اللمبة الحمراء التي تكون إشارة إلى أن الكارت يجب أن يتم شحنه أو أنه يقترب من الإنتهاء، فيكون الرصيد الخاص بالكارت 10 جنيه.

بعد شحن الكارت وقبل إعادة وضعه في العداد تأكد من إغلاق كافة الأضواء إلا مصباح واحد فقط ويفضل أن يكون مصباح موفر، وكذلك فصل جميع الأجهزة الكهربائية والانتظار خمس دقائق ثم شحن الكارت في العداد، وعدم إضاءة الأنوار أو توصيل الأجهزة لمدة نصف ساعة أخرى.