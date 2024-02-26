لو أنت معاشات اعرف حالات إيقاف المعاش الحكومي 2024 عشان معاشك ميتقطعش

حالات إيقاف المعاش الحكومي أمر مهم جدا يبحث عنه كل من يتقاضى معاش من الحكومة المصرية، و عندما يبلغ الموظفين في الدولة سن التقاعد والذي يقدر 60 عام، يبدأ الموظف في مرحلة المعاش الذي يتقاضى فيها شهريا معاش ويخضع هنا لجميع قوانين المعاشات من زيادات أو مواعيد صرف وخلافه التي تتبع قوانين التأمينات الاجتماعية.

حالات إيقاف المعاش الحكومي

حدد قنوات التأمينات الاجتماعية عدة حالات يتوقف بسببها صرف المعاش الحكومي والذي نظمتها المادة 105 من القانون رقم 18 لسنة 2019 ومن تلك الحالات ما يلي:

وفاة صاحب المعاش.

زواج المرأة الأرملة المستحقة للمعاش.

استحقاق معاش آخر وتوفر كل الضوابط.

وصول سن الإبن أو الأخ 21 سنة.

ويحق للابن أو الابنة الحصول على منحة في حالة عقد الزواج تقدر قيمتها بمعاش سنة كاملة وفقا لقيمة كل معاش، على أن يكون الحد الأدنى للمعاش الشهري في المنحة 500 جنيه.

حالات استثناء الابن أو الأخ من إيقاف المعاش عند الحادية والعشرون عام

نص القانون السابق ذكره أن معاش الإبن أو الأخ يتوقف عن بلوغ عمر 21 عام ولكن مع وجود عدة حالات يستثنى فيها الإيقاف منها التالي.